Izjemen nastop mladega slovenskega atleta SiOL.net Slovenski atlet Matic Ian Guček je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Caliju osvojil srebrno kolajno v teku na 400 metrov z ovirami in s časom 48,91 sekunde izboljšal 42 let star državni rekord Roka Kopitarja (49,11). Guček je prvi Slovenec, ki se je spustil pod mejo 49 sekund, so sporočili z Atletske zveze Slovenije.

