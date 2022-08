Gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi evropska prvakinja v krosu do 15 let RTV Slovenija Maruša Tereza Šerkezi je na evropskem prvenstvu mladih v gorskem kolesarstvu v Capriasci v Švici osvojila zlato medaljo v olimpijskem krosu v kategoriji do 15 let.

