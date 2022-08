Kot poroča BBC je Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) pozvala k takojšnjemu prenehanju vseh vojaških dejavnosti v bližini ukrajinske jedrske elektrarne v Zaporožju in opozorila na realno tveganje jedrske katastrofe. Ukrajina in Rusija sicer druga drugo obtožujeta obstreljevanja elektrarne. Po podatkih britanskih obveščevalnih služb so ruske sile začele zbirati enote na jugu Ukrajine. Pr ...