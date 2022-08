Guterres: Obstaja samo ena rešitev za jedrsko grožnjo Družina

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes pozval, naj se mednarodnim inšpektorjem omogoči dostop do nuklearke v Zaporožju, medtem ko Ukrajina in Rusija druga drugo obtožujeta obstreljevanja največje evropske jedrske elektrarne. Direktor IAEA Rafael Grossi je medtem v soboto izrazil veliko zaskrbljenost zaradi obstreljevanja Zaporižja in opozoril na nevarnost morebitne jedrske katastrofe....

