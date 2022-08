Neprilagojena hitrost je še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Zato Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Policijo začenja tretjo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo potekala do nedelje, 14. avgusta 2022 in je evropsko usklajena, so sporočili z AVP. Policisti bodo po vsej državi poostreno preverjali, ali vozniki upoštevajo omejitv ...