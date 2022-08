Do nedelje na slovenskih cestah ponovno poostren nadzor hitrosti Dnevnik Agencija za varnost prometa in policija začenjata s tretjo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Hitrost. Do nedelje bodo policisti tako po vsej državi poostreno preverjali upoštevanje omejitve hitrosti. Z akcijo želijo umirjati hitrost na cestah,...

