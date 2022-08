ZDA predstavile novo strategijo za podsaharsko Afriko za njeno zaupanje v vodstvo Washingtona RTV Slovenija Ameriške oblasti so predstavile novo strategijo za podsaharsko Afriko. Kot so dejali, nameravajo odslej aktivno vključevati voditelje te regije pri ključnih vprašanjih. Washington opozarja na vse večjo vlogo Kitajske in Rusije v Afriki.

Sorodno Oglasi