Ponoči je zagorelo na priljubljeni turistični destinaciji, in sicer v bližini plaže Zrće na otoku Pag. Kot poročajo hrvaški mediji, so evakuirali lokale in klube, turisti pa so plažo zapuščali množično, v kolonah. Gašenje otežuje burja Ponoči je zagorelo v bližini priljubljene plaže na Pagu. Gašenje otežuje burja, ki je pihala celo noč. Pri gašenju pomaga tudi kanader. Ni še znano, na kakšnem obmo ...