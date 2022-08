#foto Sinoči zagorelo v bližini priljubljene plaže na otoku Pag in pri Crikvenici Dnevnik Sinoči je okrog 3. ure zjutraj zagorelo v bližini priljubljene plaže Zrće na otoku Pag. Lokali in klubi na plaži so takoj, ko so opazili požar, svoje goste usmerili k izhodom in na parkirišče, od koder so zapustili območje požara bodisi z osebnimi...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Jernej Vrtovec

Matej Mohorič

Janez Janša

Kevin Kampl