Ob 2.11 je pod Socerbom nedaleč v občini Koper nedaleč od Prebenega zagorelo na težko dostopnem terenu. Aktivirani so bili gasilci JZ GB Koper in celotna Obalna gasilska zveza, in sicer prostovoljni gasilci iz Ospa, Rakitovca. Dekanov, Pobegov-Čežarjev, Movraža, Dola, Babičev, Hrvatinov, Gradina in Krkavč ter tečajniki GZS, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Zaskrbljala je zlas ...