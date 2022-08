Rita Ora in Taika Waititi sta se skrivaj poročila 24ur.com Po govoricah mnogih medijev, da sta se Novozelandski režiser in igralec ter britanska pevka poročila, je the Sun to potrdil - poročila sta se na skrivnem obredu v Londonu.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Chelsea Najbolj brano Osebe dneva Aleš Bržan

Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Bojana Beović