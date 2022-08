V Kopru nov vročinski rekord, kaj nam prinašajo prihodnji dnevi? 24ur.com Če v zadnjih dneh v večjem delu Slovenije beležimo nekoliko znosnejše temperature, pa vročina še vedno vztraja na Primorskem. V Kopru je že 28. dan vročinskega vala, s tem pa je presežen rekord iz leta 2003, ko je v Črnomlju najdaljši vročinski val trajal 22 dni. Sončno in vroče vreme se bo na Primorskem še nadaljevalo in tudi drugod lahko po nekoliko bolj spremenljivem petku in soboti pričakujem...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Aleš Bržan

Robert Golob

Zoran Janković

Janez Janša

Bojana Beović