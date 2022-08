Vreme: Pretežno oblačno Dnevnik Ponoči bo na jugovzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih...

Sorodno



































































































































































































































Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Metod Ropret

Marjan Šarec

Anton Rop