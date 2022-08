Elton John in Britney Spears s skupno pesmijo Hold Me Closer 24ur.com Glasbena zvezdnika Elton John in Britney Spears bosta združila moči in posnela singel Hold Me Closer. Več podrobnosti še ni znanih, bo pa to prvo tovrstno sodelovanje med britanskim legendarnim glasbenikom in ameriško princeso popa ter prvi nov projekt Britney Spears po več letih glasbenega zatišja. Novica je v javnost pricurljala pred nekaj dnevi, ko so tuji mediji poročali, da bosta posnela pri...

