Britney Spears se vrača ob pomoči Eltona Johna Primorske novice Glasbena zvezdnika Elton John in Britney Spears bosta združila moči in posnela pesem Hold Me Closer. Več podrobnosti še ni znanih, bo pa to prvo tovrstno sodelovanje med britanskim legendarnim glasbenikom in ameriško princeso popa ter prvi nov projekt Britney Spears po več letih glasbenega zatišja.

