Letošnji 25. Mladi levi ponovno z bogatim programom in novo kuratorsko ekipo Dnevnik Letošnji 25. Mladi levi, ki bodo potekali med 19. in 27. avgustom v Ljubljani, letos ponovno prinašajo bogat nabor predstav in drugega dogajanja, ki ga je sestavila nova kuratorska tričlanska ekipa v sestavi Mojca Jug, Klara Drnovšek Solina in Lea...

