Pod lupo inšpektorjev avtopralnica, v kateri so tudi sami osem let prali avtomobile 24ur.com Je inšpektorat za delo, ki ga je vodil Jadranko Grlić, deloval koruptivno? To vprašanje se postavlja po nastopu ministra za delo Luke Mesca, ki je dejal, da obstajajo indici, da so inšpektorji avtopralnici Avtostop, kjer indijski delavci trdijo, da so jih obravnavali kot sužnje, gledali skozi prste in da je bilo to podjetje več let nedotakljivo ter da se je vedelo, kaj se tam dogaja, tudi to, da ...

Sorodno





























Oglasi