Dan D za Maribor! Lahko vijoličasti pridejo do čudeža in končajo svojo krizo?! Na Finskem bodo ... Ekipa Nogometaši Maribora bodo danes ob 18. uri igrali povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij evropske lige. Na Finskem jih proti ekipi HJK Helsinki čaka težko delo, saj so igralci s severa Evrope v Ljudskem vrtu prejšnji teden zmagali z 2:0.



Več na Ekipa24.si

