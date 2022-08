NK Maribor izpadel iz kvalifikacij za evropsko ligo Lokalec.si Nogometaši Maribora, slovenski prvaki, se niso uvrstili v evropsko ligo in se v nadaljevanju evropske sezone selijo v kvalifikacije konferenčne lige. Na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo so v Helsinkih še drugič izgubili proti HJK Helsinkom, tokrat z 0:1 (0:0). Prva tekma v Mariboru se je končala z izidom 0:2. Mariborčani so imeli v finski prestolnici večji del tekme terensko p ...

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Maribor

Nogometni klub Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Zoran Janković

Borut Pahor

Janja Garnbret