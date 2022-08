Danes nekaj po polnoči so bili policisti Policijske uprave Celje obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Celju na Skaletovi ulici. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so ugotovili, da je javni red in mir kršila 42. letna ženska, ki je bila zalotena pri vožnji z osebnim vozilom, katerega je vozila pod vplivom alkohola saj ji je alkotest pokazal 0,80 miligramov alkohola v litru izdihanega zrak ...