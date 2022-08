Vrednosti ponudb za spremljanje cen živil od slabih 18 tisoč evrov do skoraj 85 tisoč evrov RTV Slovenija Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so prispele ponudbe za izbiro izvajalca za izvedbo spremljanja cen osnovnih živil pri različnih trgovcih že pregledali, trenutno poteka izbor najugodnejšega ponudnika.

