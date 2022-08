Policija preklicuje iskanje pogrešanega pohodnika na območju Triglava. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so ga našli mrtvega med iskalno akcijo gorskih reševalcev in Letalske policijske enote. Pohodnika so opazili iz helikopterja, okoliščine pa kažejo, da se je na poti iz Planike proti Pokljuki izgubil in med hojo padel po zahtevnem terenu v smeri Velega polja.