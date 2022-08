Izčrpana tako, da nista mogla več nikamor zurnal24.si Gorski reševalci so včeraj, 12. avgusta, imeli na Gorenjskem spet naporen dan, zadnje reševanje dveh onemoglih alpinistov v severni steni Debele peči je potekalo že zelo pozno zvečer. Obilo dela so imeli tudi gasilci, saj je zopet in večkrat zagorelo ob železniški progi Globoko-Radovljica. Gasilci PGD Mošnje, Radovljica, Lesce in Begunje na Gorenjskem so razkopali več kot 20 žarišč in jih zalili z vodo. Zagorela pa je tudi podrast gozda blizu Ceste svobode na Bledu. Požar so s hitro intervencijo pogasili gasilci PGD Bled, Ribno in Mlino.

