Umrl je ekonomist in nekdanji politik Marjan Senjur 24ur.com V 78. letu starosti je umrl slovenski ekonomist Marjan Senjur. Na svoji poklicni poti je bil profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti na področju makroekonomije, gospodarskega razvoja in fiskalne politike, pa tudi minister za ekonomske odnose in razvoj ter veleposlanik v Združenem kraljestvu.

