Umrl ekonomist in nekdanji politik Marjan Senjur

78. letu starosti je umrl slovenski ekonomist Marjan Senjur, je včeraj sporočil vladni urad za komuniciranje. Na svoji poklicni poti je bil profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti na področju makroekonomije, gospodarskega razvoja in fiskalne politike, pa tudi minister za ekonomske odnose in razvoj ter veleposlanik v Združenem kraljestvu.

