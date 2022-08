'Vsi smo ruski talci, nenehno padajo granate' 24ur.com Zaposleni v največji jedrski elektrarni v Evropi so talci Rusije. Ti pripovedujejo, da so pod nenehnim psihičnim pritiskom, ruski vojaki in vojaška vozila jih nenehno nadzorujejo, izklopili so jim internet, signal na območju je slab. Generalni sekretar ZN je že večkrat posvaril, da je vsak napad na jedrsko elektrarno samomorilsko dejanje, medtem ko so se tako iz ZN kot iz IAEA vrstila opozorila g...

