Novinarka Ovsjanikova tokrat obtožena širjenja lažnih informacij o ruski vojski 24ur.com Ruske oblasti so pridržale nekdanjo novinarko državne televizije Marino Ovsjanikovo in jo obtožile širjenja lažnih informacij o ruski vojski, zaradi česar ji grozi zaporna kazen do 10 let zapora, je sporočil njen odvetnik. Ovsjanikova je širši javnosti postala znana marca, ko je prekinila televizijsko oddajo in protestirala proti vojni v Ukrajini.

