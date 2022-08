Senzacija in pol, krvnik Kopra šokiral bogate Turke SiOL.net V četrtek so nogometaši Vaduza iz Liechtensteina v Evropi poskrbeli za novo presenečenje. V 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo so po hudem boju izločili Koper, nato pa jim je uspel izjemen podvig proti turškemu favoritu Konyasporju. Prva tekma se je v Vaduzu končala brez zmagovalca (1:1), povratno pa so gostje iz žepne državice, ki nastopajo v drugi švicarski ligi, dobili s kar 4:2.

