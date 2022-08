Anne Heche se je minuli petek zaletela v dvonadstropno hišo v predelu Los Angelesa Mar Vista. Reševalci na kraju nesreče niso imeli veliko upanja, da bo preživela, potem ko so jo potegnili iz gorečega vozila. Govoriti ni mogla, dokumenti so zgoreli in identificirali so jo šele dan po nesreči. Igralka naj bi vozila s preveliko hitrostjo. Tiskovni predstavnik policije je v četrtek razkril, da so prv ...