Tragično: Znana igralka umrla po hudi prometni nesreči, v poteku preiskava okoliščin Maribor24.si Igralka Anne Heche je po hudi prometni nesreči umrla, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočila njena tiskovna predstavnica Holly Baird. Hecheva je v nesreči utrpela hude opekline in je bila v komi, pri življenju so jo ohranjali aparati. Prvi testi pokazali vsebnost prepovedanih substanc Bairdova je pojasnila, da so 53-letno Hechevo razglasili za možgansko mrtvo, s čimer je po zakonoda ...

