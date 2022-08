Maribor bo zajela odbojkarska vročica Lokalec.si Maribor bo med 19. in 21. avgustom zajela »odbojkarska vročica«. V prenovljeni Dvorani Tabor, ki omogoča vrhunsko doživetje športnih prireditev, bo mogoče videti odbojkarske tekme na najvišjem nivoju. V t.i. pripravljalnih, prijateljskih tekmah, se bodo pomerile reprezentance Slovenije, Turčije in Egipta. Prav tako bomo priča kvalifikacijski tekmi ženskih reprezentanc Slovenije in Avstrije za Evro ...

