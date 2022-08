V mariborski dvorani Tabor pripravljalni turnir v odbojki Lokalec.si V Mariboru bo med 19. in 21. avgustom v dvorani Tabor slovenska odbojkarska reprezentanca odigrala pripravljalni turnir za svetovno prvenstvo v odbojki, ki se bo začelo 26. avgusta v Ljubljani in na Poljskem. Na prijateljskih obračunih se bodo pomerile reprezentance Slovenije, Turčije in Egipta. Hkrati pa bodo v dvorani Tabor gostili še kvalifikacijsko tekmo ženske odbojkarske reprezentance med Sl ...

