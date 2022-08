Piše: Tanja Brkić (Nova24tv) Po ustavi ima vsak Slovenec pravico živeti varno in nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad to pravico,” je odgovoril poslanec SDS Branko Grims poslancu Lenartu Žavbiju v oddaji 24ur Zvečer. In dodal: “Vi zavestno odpirate meje ilegalnim migrantom in kar je najhuje, s tem izpostavljate nevarnosti vse državljane in državljanke Republike Slovenije, pa tudi celotno ...