“Po ustavi ima vsak Slovenec pravico živeti varno in nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad to pravico,” je odgovoril poslanec SDS Branko Grims “svobodnjaškemu” poslancu Lenartu Žavbiju v oddaji 24ur Zvečer. In dodal: “Vi zavestno odpirate meje ilegalnim migrantom in kar je najhuje, s tem izpostavljate nevarnosti vse državljane in državljanke Republike Slovenije, […]