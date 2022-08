Sledijo krvavi tedni? Lani je v tem času življenje izgubilo 11 ljudi SiOL.net Zaradi povečanja prometnih tokov in večjih zgostitev v prometu se policija v prihajajočih dnevih in tednih boji drastičnega poslabšanja prometne varnosti. Lani je od 13. do 31. avgusta na slovenskih cestah umrlo kar 11 ljudi. Policija, ki letos beleži še več prometnih nesreč kot lani, zato izvaja različne preventivne aktivnosti.

