Začenja se 28. Sarajevski filmski festival 24ur.com Sarajevski filmski festival (SFF) se danes začenja s Triangle of Sadness (Trikotnik žalosti) švedskega režiserja Rubena Östlunda. Na 28. SFF bodo prikazali 230 filmov iz 62 držav. Za nagrado srce Sarajeva se poteguje 51 filmov v štirih tekmovalnih kategorijah, v tekmovalnem programu festivala pa so tudi trije slovenski filmi. Nekatere nominirane serije (Besa, Črna poroka, Območje brez signala, Mo...

