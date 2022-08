Na Sarajevskem filmskem festivalu tudi številne priljubljene serije Moški svet Včeraj se je začel že 28. sarajevski filmski festival, ki bo trajal vse do prihodnjega petka. Kdo vse se ga bo udeležil in kdo vse so nominiranci, ki se bodo na festivalu potegovali za prestižno nagrado srce Sarajeva?

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Goran Dragić

Luka Dončić

Janez Janša

Janja Garnbret