Ribiči: Rižani grozita izsušitev struge in ekocid Primorske novice V Ribiški družini Koper resno razmišljajo o kazenski ovadbi proti Rižanskemu vodovodu Koper. Utemeljujejo jo s podatkom, da v podjetju zavestno v reko dovajajo premajhne količine vode, zaradi česar grozi izsušitev struge in s tem ekocid, kot opozarjajo ribiči. V Rižanskemu vodovodu navedbe zavračajo in pravijo, da pretoka ne morejo povečati, ker vode ni. Zagotavljajo pa, da struge ne bodo izsušili.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Jure Košir