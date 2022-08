Izjemna suša ogroža življenje v slovenskih vodotokih. Bodo izsušili reko Rižano? Družina

Koprski ribiči so se z ogorčenjem odzvali na novico, da je Rižanski vodovod začel zmanjševati količino vode v strugi reke Rižane. V vodovodu pa poudarjajo, da pretoka ne morejo povečevati, ker vode ni. Na Cerkniškem jezeru pa so zaradi suše zasuli nekaj manjših požiralnikov in s tem ohranili življenje v ribniku Rešeto.

