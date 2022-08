Hočevar ekipni evropski prvak tudi v kanuju RTV Slovenija Drugi dan EP-ja v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Čeških Budjejovicah je Slovenija dobila drugo ekipno zlato kolajno. Naslov evropskih prvakov so si priveslali kanuisti do 23 let Juš Javornik, Nejc Polenčič in Žiga Lin Hočevar.

