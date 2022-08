Žiga Lin Hočevar do četrte medalje v Čeških Budejovicah RTV Slovenija Mladi slovenski slalomist Žiga Lin Hočevar je zadnji dan prvenstva v Čeških Budjejovicah v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane priveslal do četrte medalje.

