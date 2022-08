FOTO in VIDEO: V ZDA zabodli svetovno znanega pisatelja Svet 24 Na odru v ameriški zvezni državi New York so danes napadli indijsko-britanskega pisatelja Salmana Rushdieja, poročajo tuje tiskovne agencije. O zdravstvenem stanju Rushdieja za zdaj ni informacij. Policija je potrdila, da je šlo za napad z nožem.





