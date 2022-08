[Video] V New Yorku večkrat zabodli ikono svobode izražanja, nad katerim je Homeini razglasil smrtno obsodbo! Nova24TV V ameriški zvezni državi New York so danes na odru napadli indijsko-britanskega pisatelja in ikono svobode izražanja Salmana Rushdieja, poročajo tuje tiskovne agencije. O njegovem zdravstvenem stanju za zdaj ni informacij. Policija je potrdila, da je šlo za napad z nožem, napadalec pa naj bi Rushdieja zabodel v vrat. Na prizorišče incidenta v mestu Chautauqua na zahodu zvezne države New York so po ...

Sorodno

































































































































































Oglasi Omenjeni Janez Janša

New York

teroristični napad Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Goran Dragić

Janja Garnbret

Vasko Simoniti