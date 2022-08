Policija pohodnike opozarja na uporabo markiranih poti in ne zgolj navigacije; slednja naj ne služi kot nadomestek uradnim zemljevidom. V zadnjem mesecu so reševalne ekipe štirikrat reševale izgubljene pohodnike na območju Vogla, pot, ki je bila dvakrat razlog za reševanje, pa so iz zemljevidov Googla že izbrisali. S policijske uprave Kranj so ta teden sporočili, da je v treh primerih reševanja iz ...