Skala se je okrušila in padla na pohodnico Slovenske novice Poškodovanko so gorski reševalci prepeljali do Kraljevega hriba, od tam pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali v kamniški zdravstveni dom.

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Tim Gajser

Domen Škofic

Uroš Murn

Luka Mezgec