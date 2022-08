Janja Šegel in Katja Fain na EP v finalu na 200 m prosto Ekipa Slovenski plavalki Janja Šegel in Katja Fain sta danes na evropskem prvenstvu v Rimu nastopili v polfinalu na 200 metrov prosto in se obe uvrstili v finale. Šeglova je imela šesti polfinalni dosežek, Fainova pa sedmega.



Več na Ekipa24.si

Sorodno



































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Robert Golob

Goran Dragić

Luka Dončić

Tadej Pogačar