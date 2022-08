Koper s petardo končal niz Radomelj in na vrhu prehitel Olimpijo, Mura do točke v dodatku SiOL.net Na uvodni sobotni tekmi 5. kroga 1. SNL, ki se bo razpotegnil do ponedeljka, je Mura v sodnikovem dodatku izvlekla točko proti Sežancem (2:2). Koprčani so zvečer s kar 5:0 premagali tretje Radomlje in na prvem mestu prehiteli Olimpijo. Maribor bo v nedeljo poskušal končati skrb vzbujajoč niz petih zaporednih porazov v Domžalah, Olimpija pa v ponedeljek nadaljevati sanjski niz in v Stožicah preskočiti še novogoriško oviro. Celjani so že v petek proti Bravu (1:0) prišli do svoje prve zmage v tej sezoni.

