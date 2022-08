To se je zgodilo na nekaterih Petrolovih servisih SiOL.net Ponekod po državi v zadnjem času opažajo zaprtje ali skrajšanje delovnega časa posameznih Petrolovih bencinskih servisov. To se dogaja tudi v nekaterih krajih po Gorenjskem, kjer je promet v poletni turistični sezoni močno povečan. Kot so pojasnili v Petrolu, je razlog pomanjkanje delovne sile zaradi porasta okužb s covidom-19.

