Kakšen bo način in obseg brezplačnega samotestiranja za šolajoče?

Na ministrstvu za zdravje so napovedali, da bodo vsekakor upoštevali priporočila NIJZ za zagotovitev možnosti brezplačnega testiranja za osnovnošolce, dijake in študente, v prihajajočem tednu pa bodo predvidoma določili način in obseg, so napovedali za STA. Tudi na šolskem ministrstvu zagotavljajo, da bodo šole pravočasno obvestili z okrožnico.

