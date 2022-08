Način in obseg samotestiranja šolarjev naj bi bila določena v tem tednu 24ur.com Ministrstvo za zdravje bo vsekakor upoštevalo priporočila NIJZ, da se zagotovi možnost brezplačnega samotestiranja za šolarje, dijake in študente. Način in obseg bo določen predvidoma v naslednjem tednu, skratka še pred začetkom šole, so napovedali. Tudi na šolskem ministrstvu zagotavljajo, da bodo šole o vsem pravočasno obveščene.

